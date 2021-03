Stiri pe aceeasi tema

- Un angajator poate interzice portul valului islamic la locul de munca, in cadrul unei politici de neutralitate religioasa, a estimat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in urma unor interpelari din partea justitiei germane, informeaza AFP. Tribunalul muncii din Hamburg…

- Elveția ar putea deveni prima și probabil singura țara care va da cetațenilor sai dreptul de a decide direct asupra restricțiilor impuse din cauza coronavirusului. Țara Cantoanelor va organiza un referendum privind carantina anti-Covid-19. Votul ar putea avea loc in iunie. In Elveția, cei 8,5 milioane…

- Biblioteca Naționala reamintește masurile de protecție impotriva COVID-19:- La intrarea in cladire, este obligatorie dezinfectarea mainilor. In acest sens, un recipient cu soluție dezinfectanta va fi pus la dispoziție de instituție;- Purtarea maștii de protecție, atat la intrare cat și pe intreg parcursul…

- Poliția Teleorman anunța ca a inceput o ancheta dupa ce in spațiul public a aparut o filmare in care un profesor jignește o eleva, in timpul orei online. Profesorul o numește pe fata „idioata” și o intreaba de ce „trancane”.