În duhul solidarităţii, respectului şi iubirii: Mesajul Patriarhului Daniel de Ziua Mondială a Reţelelor de Socializare Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, afirma ca, in contextul pandemiei, platformele de socializare s-au dovedit a fi “un mijloc misionar si pastoral foarte util” si indeamna ca retelele de socializare sa fie folosite “cu discernamant si responsabilitate”. “In contextul pandemiei, platformele de socializare s-au dovedit a fi un mijloc misionar si pastoral foarte util, intrucat o mare perioada de timp credinciosii nu au putut participa fizic la slujbele Bisericii. Astfel, transmiterea slujbelor online a reprezentat o mangaiere sufleteasca, o sursa de pace si bucurie, mai ales ca foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In contextul pandemiei, platformele de socializare s-au dovedit a fi un mijloc misionar și pastoral foarte util, intrucat o mare perioada de timp credincioșii nu au putut participa fizic la slujbele Bisericii. Astfel, transmiterea slujbelor online a reprezentat o mangaiere sufleteasca, o sursa de pace…

- De Praznicul Pogorarii Sfantului Duh, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Sambata, in ajunul sarbatorii, incepand cu ora 18.00, Ierarhul nostru a savarșit slujba Vecerniei mari cu Litie, in prezența a numeroși credincioși. Duminica,…

- Orice aniversare este un bun prilej de autoanaliza. Ceea ce face și redacția noastra la implinirea a 13 ani de activitate. Astfel, am observat o greșeala frecventa de percepție asupra Agenției de știri Basilica. Adesea, orice articol de presa aparut pe Basilica.ro este greșit etichetat drept „poziție…

- „Prin credința ințelegem ca lumea a fost facuta de Dumnezeu, Facatorul cerului și al pamantului. Prin credința simțim cum Dumnezeu lucreaza in istorie. Și tot prin credința simțim cum Dumnezeu lucreaza in viața omului”, a precizat duminica Patriarhul Daniel. „Mantuitorul Iisus Hristos, cand…

- Duminica Parinților și Copiilor – prilej de omagiere și susținere a familiei creștine Hristos a inviat! Aprobata prin hotararea nr. 629/12 martie 2009 a Sfantului Sinod al Bisericii noastre, Duminica Parinților și Copiilor, prima duminica dupa data de 1 iunie – Ziua Internaționala a…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a catalogat propunerea deputatului USR PLUS Emanuel Ungureanu de a se organiza un centru de vaccinare in Catedrala Neamului ca o „enormitate”, informeaza News.ro. „Uneori, fiecare dintre noi spunem si enormitati. Ma includ si eu aici. Propunerea…

- Inaintea oficierii slujbei de Inviere, care va incepe la Patriarhie la 23.30, Preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a facut primul apel la vaccinare anti-COVID. El a vorbit despre intrarea mai multor credinciosi in Biserica Sfantului Mormant ca fiind posibila datorita faptului…

- „Suferinta a intrat in lume in urma pacatului, iar Mantuitorul Iisus Hristos a asumat-o pentru a o transfigura, transformand-o intr-un simbol al iubirii de Dumnezeu si de semeni”, a afirmat parintele Sarmis-Marian Iancu in predica duminicala. In omilia de la Biserica „Sf. Nicolae” – Paraclis…