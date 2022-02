În două zile a devenit cea mai cunoscută garsonieră de închiriat din România – are doar 11 metri pătrați FOTO Un anunț privind inchirierea unei garsoniere in Cluj-Napoca, cu suprafața de doar 11 mp, a starnit un val de ironii și glume in mediul online. O agenție imobiliara din oraș a postat un anunț pe Facebook in care preciza ca locuința de 11 mp poate fi inchiriata cu 200, suma „ușor negociabila”. „Garsoniera este complet mobilata și utilata, centrala termica pe bloc, situata la etajul 4 din 4, cheltuieli lunare mici. Preț: 200 de euro (ușor negociabil)”, scrie in anunțul postat pe pagina de Facebook a firmei de imobiliare. Postarea a devenit virala, iar in doua zile strans peste 40.000 de comentarii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

