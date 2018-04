Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, la Ma insoara mama!, mamele, baietii si fetele se pregatesc pentru o ultima evadare care poate sa fie si un ultim test pentru cele care se viseaza mirese. Dupa cateva zile petrecute la munte si altele acasa la viitoarele soacre, pretendentele lui Romulus, Bobby si Ionut si-au facut…

- Trusouri pentru mamele și bebelușii din medii dezavantajate. Incepand de astazi, 8 martie, puteți dona ca un nou-nascut sa primeasca cele necesare imediat dupa naștere. Campania „Nascut de Ziua Mamei” este realizata de Asociația Dream Project, care se desfașoara in cadrul proiectului Dodo Baby Box,…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- De cele mai multe ori, mamele sunt tentate, la cel mai mic semn ca bebelușului nu ii este, sa-i administreze diferite medicamente. Insa, ar putea sa le riște viața propriilor copii, daca nu sunt bine informate.

- Cresterea contributiilor ar putea scadea indemnizatia pentru mame. Ce spune Teodorovici Ministerul Finantelor Publice cauta o solutie pentru ca majorarea contributiilor sociale sa nu genereze eventuale scaderi ale indemnizatiilor de crestere a copilului, a afirmat, marti, ministrul de Finante, Eugen…

- In fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz și Ioan Gura de Aur. Desi Biserica i-a pomenit separat in luna ianuarie, pe Sfantul Vasile in 1 ianuarie, pe Sfantul Grigorie in 25 ianuarie si pe Sfantul Ioan Gura de Aur pe 27 ianuarie,…

- Un filmulet amuzant postat de actrita Jennifer Garnar a ajuns rapid viral pe internet. In videoclip, vedeta de la Hollywood mananca un ardei ce pare sa fie foarte iute, judecand dupa reactia actritei. Filmuletul a strans rapid peste un milion si jumatate de vizualizari pe Instagram.

- Oxitocina este un hormon cunoscut si sub denumirea de „molecula dragostei” si are un rol covarsitor in primul tip de relatie pe care copiii nostri trebuie sa-l dezvolte: relatia cu mama. Studiile din domeniu au aratat ca modul in care mamele vor interactiona cu bebelusii nu numai in timpul…