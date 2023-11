Stiri pe aceeasi tema

- Mii de tineri susțin duminica, 19 noiembrie, examenul pentru a intra la rezidențiat, pe locurile alocate in vestul țarii. Concurența exista la toate cele trei domenii majore, in sensul ca, și in acest an s-au inscris mult mai mulți candidați decat locuri existente. S-au inasprit, insa, criteriile de…

- Avocatul general al Frantei a cerut o pedeapsa de opt luni de inchisoare cu suspendare impotriva internationalului francez de rugby Bastien Chalureau, judecat marti in apel pentru o agresiune rasista impotriva a doi oameni, in 2020, la Toulouse, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In prima instanta,…

- Azi, 22 octombrie 2023, in intervalul orar 14:00 – 17:00, in Piața Operei din Timișoara, a avut loc cea de-a treia ediție a Campaniei „Invața sa salvezi o viața!” – un eveniment organizat de jurnalista Diana Mihai și care promoveaza responsabilitatea in trafic și care a devenit o tradiție in orașul…

- Mai multi studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Craiova au fost expusi accidental la ultravioletele emise de lampile bactericide din laborator, in timpul unui curs. Conform unei sesizari ajunse pe adresa redactiei GdS, studentii ar fi suferit arsuri pe fata si pe membre si probleme…

- Primarul municipiului Medgidia, liberalul Valentin Vrabie, a fost marti condamnat la un an si sapte luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Constanta.

- Departamentul de Consiliere, Orientare Profesionala și Informare Studenți (DCOPIS) din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța inițierea atelierului psihologic intitulat: „Arta flexibilitații psihologice in medicina". Intalnirile…

- Judecatorii au fost nevoiți sa-l condamne definitiv la inchisoare pe Danut Lupu, intrucat fostul mare fotbalist a fost prins din nou conducand fara permis, deși se afla in termenul de supraveghere al unei pedepse anterioare, se precizeaza in motivarea Curții de Apel București, citata de Agerpres.Danuț…

- Un singur dosar instrumentat de DNA in Portul Constanța a fost finalizat cu condamnarea la inchisoare a inculpaților, in toata istoria instituției, dupa cum rezulta dintr-o documentare realizata de G4Media.ro. In toți acești ani, DNA a trimis in judecata mai mulți inculpați, in alte dosare, dar aceștia…