​Președintele american Joe Biden va avea o convorbire telefonica, vineri, cu liderii aliați din NATO pentru a discuta criza din Ucraina, a confirmat Casa Alba. Discuțiile au loc dupa ce secretarul de stat american Antony Blinken a prezentat la ONU scenariul unui posibil atac al Rusiei asupra Ucrainei, in 3 etape. In același timp, Senatul american a adoptat in unanimitate o rezoluție privind sprijinul pentru independența și suveranitatea Ucrainei, in vreme ce separatiștii susținuți de Rusia au acuzat forțele guvernamentale ucrainene ca ar fi lansat vineri dimineața alte trei atacuri in estul Ucrainei.…