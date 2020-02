În Dolj, zilnic sunt peste 30 de cazuri de elevi cu gripă Gripa continua sa faca ravagii in randul elevilor si prescolarilor. In unitatile scolare din Dolj, zilnic sunt zeci de cazuri. Ieri, de exemplu, din raportul unitatilor de invatamant la nivelul judetului au fost raportate 31 de cazuri. Saptamana trecuta au fost raporate zilnic 34 de cazuri. In raportarile unitatilor scolare nu se iau in calcul virozele sau racelile. Unitatile scolare raporteaza zilnic numarul copiilor diagnosticati cu gripa. Ieri, la nivelul judetului Dolj, au fost raportate 31 de cazuri de gripa confirmata, spun inspectorii scolari. In raportari nu sunt luate in calcul virozele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

