In Dolj s-a redus aproape la jumatate numarul centrelor de examen pentru probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat. Vor fi 15 astfel de centre fata de 28 cat au fost anul trecut. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj au spus ca anul acesta pentru a organiza un centru de examen a fost nevoie de minimum de 250 de candidati. Unde sunt centre de examen in Craiova Daca anul trecut a fost nevoie de un mimin de 30 de candidati pentru a organiza un centru de examen pentru sustinerea probelor scrise la bacalaureat, anul acesta minimum este de 250 de candidati per centru de bacalaureat.…