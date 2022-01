În Dolj, clasele care au activitatea suspendată înainte de noul ordin rămân online Școlile și gradinițele funcționeaza de azi dupa noul ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sanatații. Practic, activitatea clasei se poate suspenda la apariția a trei cazuri pe durata a 7 zile consecutive sau in funcție de gradul de ocupare a paturilor din spitalele COVID este peste 75%. Raman online clasele care și-au suspendat activitatea din cauza infectarilor inainte de apariția noului ordin. In saptamana 10-14 ianuarie, In Dolj numai pana joi au fost raportate 38 de cazuri de imbolnaviri la copii cu COVID -19 și 17 de cazuri la angajați. In perioada aceasta, elevii nu au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

