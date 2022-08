Bacalaureatul de toamna continua in aceasta saptamana cu probele de evaluare a competentelor digitale si de comunicare. In Dolj, examenul se va desfasura doar in douap din cele trei centre care au fost la probele scrise. Motivul reducerii numarului de centre este ca la aceste probe sunt mai putini candidati. In acest an, la sesiune de toamna a examenului de bacalaureat sunt cei mai putini candidati. Din datele ISJ Dolj, s-au inscris 944 de candidati, dintre care 565 sunt absolventi de liceu din seria curenta si 379 sunt absolventi din seriile anterioare. Cei mai multi candidati au fost asteptati…