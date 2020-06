În Dolj, aproape 5.000 de candidați susțin probele scrise ale bacalaureatului Emoții pentru absolvenții de liceu. Astazi, aceștia susțin prima proba scrisa a examenului național de bacalaureat, la limba și literatura romana. Examenul se va desfașura in 39 de centre. Bacalaureatul din acest an se va derula dupa rigorile impuse de pandemia de coronavirus. Proba eliminatorie va fi cea de masurare a temperaturii. La fel ca și la evaluarea naționala, candidații nu trebuie sa aiba temperatura peste 37,3 grade Celsius. De asemenea, rezultatele se vor afișa sub anonimat. In județul Dolj, conform datelor transmise de ISJ Dolj, pentru susținerea probelor scrise ale primei sesiuni… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

