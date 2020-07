În Dolj, 2.875 de candidaţi au promovat bacalaureatul Primele rezultate ale examenului de bacalaureat au fost afisate ieri. In judetul Dolj, din cei 4.577 de candidati prezenti au promovat sesiunea 2.875. Rata de promovare, inainte de contestații, inregistrata de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2020 este de 62,81%, fiind apropiata de media pe tara. Au fost inregistrate si 11 medii de 10. Absolventii de liceu au aflat ieri primele note ale examenului national de bacalaureat. La nivel national, procentul de promovare este de 62,9%. In Dolj, din cei 4.577 de candidati prezenti,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a facut clasamentul liceelor dupa procentul de promovare a examenlui de Bacalaureat, iar singurul liceu cu 100% promovabilitate este Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova din cadrul Centrului de Detentie pentru minori si tineri, informeaza Gazeta de Sud. Diferenta…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a facut clasamentul liceelor dupa procentul de promovare a examenlui de bacalaureat. Din datele respective se arata ca singurul liceu cu 100% promovabilitate la nivelul judetului este Liceul Tehnologic Special „Pelendava” Craiova din cadrul Centrului de Detentie pentru…

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat rezultatele obținute de absolvenții clasei a XII-a la examenul de Bacalareat, in urma acestor data rezultand ca in cinci licee din județul Bistrița-Nasaud procentrul de promovare a examenului a fost de peste 90 la suta. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean…

- REZULTATE BAC 2020 BUCURESTI. In Bucuresti 39 de elevi au reusit sa obtina media 10. REZULTATE BAC 2020 BUCURESTI. In urma cu o saptamana, absolventii de liceu au sustinut probele scrise ale examenului de BAC 2020. Un numar de 134.831 de candidati au fost prezenti la proba la Limba si literatura,…

- Absolventii de liceu au sustinut ieri ultima proba scrisa a examenului national de bacalaureat. Candidatii au sustinut examen la o disciplina la alegere din aria curiculara a profilului sau a specializarii.Examenul s-a desfasurat la zece discipline diferitre. Si de aceasta data au fost candidati eliminati…

- Absolventii de clasa a VIII-a au sustinut ieri ultima proba scrisa din cadrul evaluarii nationale, la matematica. In judetul Dolj, la aceasta proba a crescut numarul elevilor absenti. Primele rezultate ale acestei sesiuni se vor afisa luni, 22 iunie, si se vor face sub anonimat. Elevii au trecut ieri…

- Primaria Municipiului Brașov continua programul de amenajare și reabilitare a terenurilor de sport din cartierele Brașovului. Conform contractului semnat in data de 19 mai, anul acesta vor fi amenajate 8 noi terenuri de sport, dintre care 5 pentru fotbal, doua pentru minifotbal și unul multifuncțional…

- Dezinsectia in Craiova mai are de asteptat. Operatorul local care se ocupa de operatiunea de larvicidare si dezinsectie in oras nu a primit inca avizul de la DSP Dolj. In anii trecuti, in aceasta perioada, inceputul lunii mai era perioada propice demararii actiunii de dezinsectie. Aceasta si pentru…