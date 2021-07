Profesorii debutanti au sustinut, ieri, examenul de definitivat. Candidatii care nu au stiut sa rezolve subiectele au avut posibilitatea sa se retraga din examen si sa li se anuleze lucrarille. In Dolj, dupa proba scrisa, au fost trimise la corectare 131 de lucrari. Cati candidati s-au retras Cadrele didactice care promoveaza definitivatul dobandesc dreptul de practica in invațamantul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobandirea definitivarii in invațamant, cadrul didactic depașește stadiul de debutant și poate intra pe o ruta ascendenta de profesionalizare.…