Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 10 octombrie,…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 10 octombrie a.c.,…

- țiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 7 octombrie a.c.,…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 30 septembrie…

- *ACȚIUNI DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTII PRAHOVENI* Pentru prevenirea accidentelor de circulație, polițiștii rutieri prahoveni acționeaza in mod constant, activitațile intreprinse vizand prevenirea acestor evenimente prin prezența in trafic și depistarea conducatorilor auto care circula cu viteze…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat acțiuni in sistem integrat in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. The post Firme, mijloace…

- Polițiștii au facut un apel catre suceveni sa respecte normele pentru prevenirea raspandirii Covid. Prin intermediul unui comunicat de presa, polițiștii au ținut sa le mulțumeasca sucevenilor, numeroșilor turiști și cetațeni din diaspora care s-a intors in luna august la familiile din țara și care au…