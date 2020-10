Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, 72 de bistrițeni au fost depistați cu COVID-19 și alți doi au decedat ca urmare a infecției cu noul coronavirus. Și la nivel național s-au inregistrat peste 4.700 de cazuri noi de CoVid-19 și peste 100 de decese. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi,…

- Avem 2.051 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 49 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 21 de persoane au fost externate la cerere din spital, iar 3 bistrițeni au fost declarați vindecați. La nivel național, in același interval de timp,…

- Avem 1.635 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 28 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 14 persoane au fost externate din spital. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi de infecție. In…

- Avem 1.569 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 16 persoane au fost externate din spital. De asemenea s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.835…

- Avem 1.402 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 14 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 13 persoane au fost externate din spital. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.059 cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 1.226 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 14 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19, printre care inca doi beneficiari și 5 infirmiere ale Centrului de recuperare. 19 persoane au fost declarate vindecate. La nivel național, in același…

- DSP BN nu a raportat astazi nici un caz de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul bistrițenilor infectați cu COVID-19 ramane neschimbat fața de raportarea de ieri. Pana la aceasta data județul Bistrița-Nasaud a inregistrat 1.089 de cazuri de infecție cu COVID-19. In ultimele 24 de ore patru…