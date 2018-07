Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a debutat cu o infrangere in noul sezonul al Ligii I, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu. Rezultatul a provocat nemulțumirea profunda a conducerii echipei.

- Vicecampioana FCSB a fost invinsa de Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), sambata seara, pe stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, intr-un meci din etapa inaugurala a sezonului 2018-2019 al Ligii I de...

- Antrenorul lui FCSB, Nicolae Dica, sustine ca noul sezon este pentru el la fel de greu ca si cel de anul trecut, cand a ratat titlul, fiind, dupa parerea sa, "favorit" la demitere in primele etape. Tehnicianul are o clauza in contract și in cazul in care va fi dat afara, va primi 70.000 de euro despagubiri.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Astra Giurgiu din debutul noii editii a Ligii I, ca spera ca jucatorii sai sa fie mai uniti decat au fost sezonul trecut. "Eu am mare incredere in jucatorii pe…

- Tehnicianul vicecampioanei Ligii 1 Betano, Nicolae Dica, s-a aratat multumit de prestatia elevilor sai si acum ros-albastrii se pregatesc pentru primul meci oficial al noului sezon, cel cu Astra Giurgiu, programat sambata, 21 iulie.FCSB a invins cu 2-1 pe Al Gharafa, in ultimul meci amical…

- Oficialii CFR-ului au anuntat ca in Gruia vor avea loc miscari importante de trupe in aceasta vara, dupa castigarea campionatului, iar primul jucator aflat in discutii avansate cu ardelenii este Silviu Balaure (22 de ani), mijlocasul Astrei Giurgiu, conform surselor ProSport. Balaure mai are doi…

- Formatia FCSB a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a zecea, ultima a play-off-ului Ligii I. Echipa lui Nicolae Dica incheie campionatul pe locul doi. Golul a fost marcat de Gnohere, in minutul 40. 1-0: Gnohere a impins mingea in poarta…

- Poli Iași infrunta FCSB pe teren propriu in etapa cu numarul 8 din play-off-ul Ligii 1. Meciul este unul foarte important pentru oaspeți, care sunt obligați sa caștige pentru a reveni in fruntea clasamentului. Partida, care nu are o miza importanta pentru gazde, este tratata cu maxim interes de oficialii…