In doar 4 zile, spitalul construit de chinezi pentru coronavirus prinde contur (Video&Foto)

Dupa doar patru zile de constructie, spitalul din Wuhan dedicat noului coronavirus prinde contur, in conditiile in care autoritatile au transmis ca vor sa termine unitatea spitaliceasca in 10 zile.



Imagini realizate la fata locului arata cum au avansat lucrarile.



Precizam ca autoritatile din Wuhan - orasul din China in care a izbucnit epidemia de gripa cauzata de coronavirus - au inceput, in urma cu patru zile, sa construiasca un nou spital cu peste 1000 de paturi.



Spitalul de urgenta, numit Huoshenshan sau Spitalul Mountain God Fire, este situat in suburbia vestica…