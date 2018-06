Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au acționat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta liniștea comunitații. Poliția Romana a intervenit la aproape 3.200 de evenimente, iar polițiștii au aplicat peste 8.500 de sancțiuni contravenționale. Pentru siguranta cetatenilor, aproape 10.500…

- La data de 24 mai a.c., intre orele 12.00 – 15.00, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, s-a desfașurat o acțiune ampla de prevenire și combatere a faptelor cu caracter antisocial in municipiul Sibiu. Read More...

- Peste 1.600 de soferi au ramas fara permise auto in ultimele trei zile, dupa verificarile facute de politistii rutieri in trafic, anunta Politia Romana. De asemenea, agentii au dat peste 26.000 de amenzi, in valoare de peste 10 milioane de lei. In ultimele trei zile, politistii au intervenit in peste…

- Politistii au dat aproximativ 9.000 de amenzi in valoare de aproape patru milioane de lei in prima zi a minivacantei de 1 Mai, cand au fost inregistrate aproape 650 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute peste 560 de permise de conducere. Conform Politiei Romane, in prima zi de minivacanta, politistii…

- In week-end-ul trecut, polițiștii rutieri suceveni au aplicat 130 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de 111.410 lei, in cadrul a doua acțiuni. Totodata, ei au retras 10 certificate de inmatriculare și au retinut 34 de permise de conducere, din care 21 pentru viteza, 10 pentru depasire și 3 pentru…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare de aproape 3 milioane de lei, au constatat in jur de 800 de infractiuni si au retinut 428 de permise de conducere, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, care s-a desfasurat joi. Potrivit unui…

- Politistii au retinut 57 de permise auto in urma unor actiuni in trafic derulate la sfarsitul saptamanii trecute. Oamenii legii au desfasurat actiuni multiple pentru prevenirea faptelor de natura penala, privind pastrarea ordinii și liniștii publice, prevenirea faptelor de evaziune ...

- Polițiștii din tara au intervenit joi la 2.680 de evenimente, 2.241 fiind sesizate prin Apelul de Urgența 112. Au fost constatate peste 750 de infracțiuni și aplicate peste 10.000 de sancțiuni contravenționale. Potrivit IGPR, pe 29 martie, aproape 12.000 de politisti au fost la datorie, in toate județele…