- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, si formatiile Olimpia Brasov si Universitatea Cluj s-au calificat, marti, in semifinalele Ligii Nationale. SCM Timisoara si CSM Satu Mare vor juca meci decisiv pentru semifinale. Marti s-au disputat partidele cu numarul 2 din primul tur al…

- In Sala Universitații “1 Decembrie 1918” s-a disputat partida dintre CSU Alba Iulia și Sepsi Sf. Gheorghe, al doilea joc direct din play off, ultima reprezentație interna pentru trupa condusa de spaniolul Manuel Rodriguez, și el la ultimul meci pe banca tehnica a „alb-albastrelor”. Campioana en-titre…

- Astazi, de la ora 12.00, in Sala Universitații “1 Decembrie 1918” se disputa partida dintre CSU Alba Iulia și Sepsi Sf. Gheorghe, teoretic al doilea joc direct din play off, dar practic ultima reprezentație interna pentru trupa condusa de spaniolul Manuel Rodriguez, și el la ultimul meci pe banca tehnica…

- In primul meci din cadrul play-off-ului Ligi Naționale de baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe a invins la un scor categoric, ce nu necesita comentarii pe CSU Alba Iulia, scor 96-44 (22-20, 29-2, 25-7, 20-15). In cursa spre al treilea titlu consecutiv, gruparea lui Zoran Mikes a facut un prim pas, intr-un…

- CSU Alba Iulia cauta reabilitarea in Final Four-ul Ligii Europei Centrale, dupa startul ratat din 2018. Echipa din Cetatea Marii Uniri are doua jucatoare noi in efectivul cu care abordeaza intrecerea continentala, transferuri efectuate dupa eliminarea din Final 8 Cupa Romaniei de la Sf. Gheorghe. Este…

- SF. GHEORGHE. Chiar si fara Tavic (probleme medicale), galben-albastrele pregatite de Bogdan Bulj au avut 30 de minute aproape perfecte, in care apararea a fost la inaltime, dovada cele doar 30 puncte primite, 53-30. Adversarele au „blocat-o” bine pe Hadzovic, dar au „uitat” de Poole, care a facut…

- MARBURG. Cvasi-eliminate din lupta pentru accederea in Final Four-ul Ligii Europei Centrale de baschet feminin dupa infrangerea din primul joc (79-87) al „dublei” din Germania, fetele de la FCC ICIM Arad isi doreau revansa in duelul cu gazdele de la Pharmaserv Marburg. Una de moral, in perspectiva…

- Meci foarte important pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care intalneste miecuri, de la ora 18.00, in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918” (intrarea libera), pe Universitatea Cluj, vicecampioana editiei precedente. Formatia condusa de Manuel Rodriguez a inregistrat doua esecuri la rand in Liga…