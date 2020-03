Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, in județul Brașov, 83 de persoane se afla in carantina, iar 904 persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Starea generala a pacienților confirmați și internați in spital este stabila. ■ Conform dispozițiilor Ministerului Sanatații, spitalele clinice județene de urgența…

- Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, organizeaza o conferinta de presa pe cu ocazia „Reuniunii Internaționale pentru pregatirea proiectelor pentru dezvoltarea zonei montane din Regiunea Centru prin Programul Operațional Regional. Schimb de bune practici și instrumente pentru…

- Reprezentanții Consiliului Județean Brașov au semnat, astazi, recepția Proiectului Tehnic aferent construirii terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Brașov, conform contractului de proiectare și execuție pe care il deruleaza Asocierea BOG’ART SRL – UTI Grup SA – UTI Facility Management…

- Un barbat de 51 de ani din judetul Dambovita, confirmat cu gripa de tip AH1, a decedat, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Acesta avea conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti gripal, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H1 pdm09. Data decesului a fost 18 februarie 2020.…

- Prefectul județului Brașov, Mihai-Catalin Vasii, a avut, astazi o intalnire cu reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției de Sanatate Publica, Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența…

- Josef Bitton, managerul general pe Romania al companiei EL AL Israel Airlines, a discutat cu președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și cu directorul Direcției Implementare Aeroport din cadrul CJ Brașov, Alexandru Anghel, despre stadiul realizarii investiției de la Ghimbav. La…

- Urmare a hotararilor instanțelor din dosarul nr. 858/62/2019, cu referire la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, mai exact la contestarea procedurii de concurs, Kadas-Iluna Andrei-Marius a anuntat ca a luat decizia de a…

- Noua Unitate Medicala Mobila a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov a fost inaugurata astazi. Aceasta unitate reprezinta un mijloc de transport special destinat efectuarii activitaților de prevenție. Controalele gratuite in județ și municipiu vor incepe odata cu incalzirea vremii. Achiziția…