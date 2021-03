Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sebastian Rusu, care este și liderul consilierilor locali și președintele interimar al organizației municipale a PNL Brașov, a anunțat, astazi, ca aleșii locali liberali nu vor vota desființarea echipei Corona Brașov, așa cum dorește primarul USR Allen Coliban. Declarații pe scurt: „Ne…

- Brașovenii care urmeaza sa se casatoreasca ar putea alege și alte locații destinate celui mai important moment din viața lor. Un ofițer al starii civile ar putea merge, la cerere, și in alte spații, contra cost. Primaria Brasov a lansat, joi, in dezbatere publica un proiect de hotarare care reglementeaza…

- Se apropie primavara și luna cadourilor pentru doamne și domnișoare, iar Asociația Milioane de Prieteni vine cu o soluție inedita. Cei care considera ca simbolul primaverii s-a banalizat și doresc sa le ofere doamnelor sau domnișoarelor un cadou special pentru prima zi de primavara, pot achiziționa…

- Un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme a avut loc cu puin timp in urma in municipiul Brasov, pe str. Transilvaniei nr. 13. In urma accidentului a rezultat o victima, care este constienta, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov,…

- Emisiunea „Sanatate prin Educație” moderata de Luminița Ionel revine cu un nou invitat.Astazi o veți vedea pe dr. Andrea Hampel – Binder, casatorita, are 2 copii, este medic specialist medicina de familie cu compententa in homeopatie si este pasionata de natura, spiritualitate, gradinarit, excursii,…

- Viceprimarul Sebastian Rusu (PNL) a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca Brașovul are ne voie de baze sportive, iar o veste buna este aceea ca, pana la sfarșitul acestei luni, lucrarile la Baza Sportiva Metrom vor fi finalizate. Edilul a precizat ca a fost in cursul acestei saptamani la fața…

- Viceprimarul Sebastian Rusu a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca Brașovul are ne voie de baze sportive, iar o veste buna este aceea ca, pana la sfarșitul acestei luni, lucrarile la Baza Sportiva Metrom vor fi finalizate. Edilul a precizat ca a fost in cursul acestei saptamani la fața locului,…

- Miercuri, la pranz, invitat la emisiunea „Legea pentru toti” este prof. Ion Negrila – inspector general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Emisiunea este realizata de TViBV – Grupul Iubim Brasovul si difuzata de newsbv.ro. Educația inseamna și adaptabilitate – este esențial sa continuam…