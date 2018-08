ÎN DIRECT „Oportunități de finanțare 2018”, prezentate e ministrul IMM-urilor la Brașov „Oportunitați de finanțare 2018” oferite antreprenorilor și potențialilor antreprenori de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. La eveniment va participa Ștefan Radu Oprea – ninistru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, alaturi de reprezentanți ai AJOFM Brașov, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, FNGCIMM, Universitatea Transilvania Brașov, Camera de Comerț și Industrie Brașov si ai bancilor partenere ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri. The post IN DIRECT „Oportunitați de finanțare 2018”, prezentate e ministrul IMM-urilor la Brașov appeared… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

