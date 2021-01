Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda pandemiei, romanii au doborat orice estimare și au cheltuit mai mult ca niciodata: un milion de lei pe minut. Romanii au cheltuit de Black Friday mai bine de 1 milion de lei pe minut, in primele șapte ore de cand s-a dat startul celui mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, potrivit…

- Valoarea totala a volumelor tranzactionate online cu ocazia Black Friday 2020 a ajuns la 349 de milioane de lei, in crestere cu 78% comparativ cu editia de anul trecut a campaniei, arata datele finale centralizate si publicate de catre procesatorul de plati online, PayU Romania. Potrivit sursei citate,…

- Valoarea totala a volumelor tranzactionate online cu ocazia Black Friday 2020 a ajuns la 349 de milioane de lei, in crestere cu 78% comparativ cu editia de anul trecut a campaniei, arata datele finale centralizate si publicate de catre procesatorul de plati online, PayU Romania. Potrivit sursei citate,…

- Numarul si valoarea comenzilor in octombrie au crescut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut, anunta platforma MerchantPro, platforma locala SaaS de eCommerce, potrivit careia trendul ascendent va continua si in noiembrie, potrivit news.ro.”Contextul imprevizibil care se mentine…

- ”Contextul imprevizibil care se mentine a generat noi cresteri spectaculoase in online in lunile septembrie-octombrie. Astfel, pe platforma MerchantPro, la nivelul celor peste 1.500 de magazine active, numarul si valoarea comenzilor in octombrie au crescut cu 50% fata de perioada similara a anului trecut.…

- Analiza: Vanzarile online de Black Friday vor crește cu 40%, comparativ cu anul anterior. Mai mult de jumatate dintre romani vor sa faca achiziții in ”vinerea neagra” Vanzarile magazinelor online de Black Friday 2020 vor avea un salt de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din anul…

- Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar platforma de fashion online Fashion Days pregatește o „ediție de bun simț”. Black Friday la Fashion Days va incepe miercuri, 11 noiembrie, dis-de-dimineața, cu reduceri consistente la peste 85% dintre produsele peste 150 de lei. „Daca anul trecut…

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate…