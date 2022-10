Stiri pe aceeasi tema

Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene spera sa obtina o decizie in unanimitate in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in Spatiul comunitar de libera circulatie Schengen in luna decembrie, iar initiativa este sustinuta de Comisia Europeana, anunța Mediafax.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita scrisori de punere in intarziere Bulgariei, Irlandei, Poloniei și Romaniei, pentru ca nu și-au notificat strategiile naționale pe termen lung privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan scrie, luni, pe Facebook, ca vicepremierul ceh Vit Rakusan, totodata ministru de Interne, a afirmat in Comisia LIBE (Libertati civile, Justitie si Afaceri Interne) a Parlamentului European ca una dintre ambitiile Presedintiei cehe a UE este urgentarea procedurilor…

- „Concret, este vorba despre alocarea suplimentara de catre Comisia Europeana a unui pachet total de 20 de miliarde de euro, prin Mecanismul de redresare si rezilienta, din care Romaniei ii vor reveni circa 700 de milioane de euro. Aceste fonduri sunt menite sa sprijine statele membre pentru a inlatura…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca in luna septembrie isi propune sa realizezecu expertii din statele membre o evaluare voluntara, astfel incat in octombrie 2022, la prima reuniune a Consiliului JAI, sa indeplinim toate conditiile tehnice privind intrarea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, in ședința de Guvern, ca Romania și-a asumat toate obligațiile de securitate a frontierelor și are incredere ca, sub peședinția ceha a Consiliului UE, țara va avea dosarul aprobat pentru extinderea Spațiului Schengen. „In marja consiliului de…