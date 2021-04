În Dealul Crucii, curge canalul în drum! Dar vor trece autobuze… RESITA – Comunitatea marginalizata, lipsita de drumuri asfaltate, cu canalizare pe strada, izolata iarna, va avea parte de transport in comun. Inca din 2019, municipalitatea resiteana isi prezenta planurile de modernizare a strazilor care urca din Muncitoresc spre Dealul Crucii (Feroviarului, zona Randurilor etc.), a celor care coboara din deal spre zona centrala si a celor care ies spre drumul de centura. Si asta nu doar de dragul reabilitarii, ci in vederea introducerii transportului in comun si in Dealul Crucii. In acest context, zilele trecute, Consiliul Local Resita a aprobat indicatorii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

