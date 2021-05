În Danemarca au început operațiunile de dezgropare a carcaselor de nurci In Danemarca au inceput operațiunile de dezgropare a aproximativ 13.000 de tone de carcase de nurci care au fost ingropate dupa ce guvernul a dispus, in luna noiembrie, sacrificarea animelor in contextul pandemiei de coroanvirus. Carcasele nurcilor dezgropate urmeaza sa fie incinerate deoarece in acest moment acestea nu mai reprezinta niciun risc de infecție. Coresponentul BBC transmite ca presa daneza face referire la „nurcile zombi” in contextul in care animalele au fost ucise, sunt scoase din pamant, iar acum sunt pe cale sa fie arse. Potrivit estimarilor, au fost sacrificate aproximativ 17… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

