- Dupa ce ca nu au facut autostrazile promise sau viteza pe calea ferata este ca in perioada interbelica, sunt zone in care trenurile merg cu 30-40 kilometri pe ora, birocratia statului, care acum s-a instaurat cu si mai mare forta in companiile de stat, castiga si mai mult teren. In aceste…

- RTB House, compania globala specializata în servicii de retargeting pentru branduri de top din toata lumea, ocupa locul 8 în topul companiilor tech cu cea mai rapida creștere, potrivit analizei Financial Times. Financial Times și Statista au revizuit și analizat cele mai inovatoare…

- Unul dintre pasageri a declarat pentru Profit.ro ca a vazut scantei iesind din motorul din partea stanga si, dupa cateva zeci de minute de zbor, aeronava a revenit la sol pe aeroportul Avram Iancu. "Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul…

- Primul zbor fara escala intre Australia si Europa a plecat sambata din Perth și a aterizat duminica in Londra, dupa un zbor de 17 ore si 20 de minute. Primul zbor fara escala intre Australia si Europa a avut la bord 230 de persoane și a strabatut 14.875 de kilometri. Zborul a fost asigurat de un avion Boeing…

- Primul zbor direct, fara escala, al unui avion de pasageri intre Australia si Marea Britanie a plecat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa 'Kanguroo Route', a anuntat compania australiana Qantas, transmite AFP. Avionul a decolat la ora locala 19.00 (13.00,…

- Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima si ii spune ca in acest bar se bea numai pe pariu. – Domnule, io pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute. Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar si apare peste 10 minute inapoi, pune banu pe tejghea…

- Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta pe locul 124, la egalitate cu New Delhi (India). Mai ieftine decat Bucurestiul sunt doar Damasc (Siria), Caracas (Venezuela), Lagos (Nigeria), Bangalore (India), Karachi (Pakistan),…

- FlixBus este prima companie din lume care testeaza autocare electrice pe distante lungi. Autocarele electrice FlixBus vor incepe sa circule pe ruta Paris - Amiens si intre Hessa si Baden-Wurttemberg, Germania.