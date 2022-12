În curând, un vaccin contra melanomului. Primele rezultate promițătoare Laboratoarele americane Moderna și Merck au anunțat rezultatele preliminare pozitive ale vaccinului ARN mesager contra melanomului, un tip de cancer de piele extrem de agresiv. In cadrul unui test pe un lot format din 150 de persoane afectate de melanom, administrarea vaccinului in același timp cu medicamentul anticancer Keytruda a permis reducera cu 44% a riscului de reapariție a cancerului sau de deces, comparativ cu persoanele tratate numai cu medicamentul anticancer. ”Pentru prima data, am demonstrat potențialul ARN mesager in cadrul unui studiu clinic randomizat consacrat melanomului”, subliniaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

