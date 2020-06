Stiri pe aceeasi tema

- Spre sfarsitul acestui secol regiuni din Marea Britanie ar putea sa se confrunte cu temperaturi de 40 de grade Celsius la fiecare 3-4 ani, in conditiile in care emisiile de dioxid de carbon vor ramane cele din prezent, conform unui studiu publicat marti de Biroul de meteorologie din Regatul Unit, transmite…

- Vremea in Capitala va fi calduroasa, caniculara la pranz, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați. Dupa-amiaza sunt condiții pentru averse.

- Temperatura in orașul Verkhoyansk din Siberia, situat deasupra Cercului Polar, a ajuns sambata la 38 de grade Celsius. Daca masuratoarea va fi confirmata oficial, va fi depașit vechiul record de 37,3 grade, care dateaza din 1988, noteaza site-ul Weather.com. Temperaturile in orașul Verkhoyansk, situat…

- Marți, 16 iunie 2020, instabilitatea atmosferica va fi in continuare accentuata, in cea mai mare parte a Romaniei.Vor fi perioade cu innorari, averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Chiar daca in ultima perioada manifestarile instabilitații atmosferice și-au facut apariția aproape zilnic, ANM estimeaza ca vremea de Rusalii 2020 se va incalzi, iar maximele ar putea atinge chiar și valori de 27 – 28 de grade Celsius. Luna iunie a debutat cu cod galben de ploi, care au avut și caracter…

- Meteorologii considera ca incalzirea globala iși lasa deja amprenta asupra vremii. Dupa spusele lor, urmeaza ca temperaturile sa creasca din ce in ce mai mult in urmatorii ani, scrie Cancan . „In urmatorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius in loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura…

- Vremea va fi frumoasa in urmatoarele doua zile in județul Alba, dar duminica, 19 aprilie, in ziua de Paște, sunt anunțate ploi. Temperaturile maxime vor fi, in acest weekend, de 22 de grade Celsius. Duminica, vremea se mai racește cu cateva grade. Citește și URARI DE PASTE 2020 Mesaje și FELICITARI…

- Meteorologii anunta ca vremea este in incalzire, iar azi vom avea temperaturi maxime cuprinse intre 14 si 22 de grade Celsius, un pic mai mici in zona litoralului, unde se opresc pe la 11-14 grade Celsius. Vantul va sufla mai mult de moderat, iar presiunea atmosferica este in scadere.Miercuri, 8 aprilie…