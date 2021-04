Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Ortopedie „Foisor” va deveni spital pentru tratarea cazurilor de COVID avand in vedere necesarul de paturi de terapie intensiva, iar o parte dintre pacientii operati in ultimele zile sunt transferati in cursul acestei seri la alte spitale cu ambulante sau masini personale. Dar pacienții…

- Operație cu succes cu ajutorul celui mai performant robot MAZOR X. Un barbat de 44 de ani a fost salvat de medicii Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” din Iasi, in urma unui accident rutier. Intervenția chirurgicala a fost una speciala. Robotul MAZOR X este cel mai performant sistem robotizat…

- Ziua internaționala a pacientului cu Parkinson este sarbatorita anual cu scopul creșterii nivelului de informare in ceea ce privește maladia Parkinson și al impactului acesteia asupra individului, familiei și societații. In Iași sunt peste 3.000 de persoane diagnosticate cu boala Parkinson. Accesul…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj-Napoca beneficiaza de 12 noi echipamente medicale de inalta tehnologie, in valoare de aproape un milion de lei, achizitionate de Consiliul Judetean (CJ) Cluj din fonduri europene, anunța AGERPRES. "Consiliul Judetean Cluj a receptionat 12 noi…

- Intervenția chirurgicala a durat cateva ore și a fost un real succes. Este primul caz raportat in literatura de specialitate din țara noastra, in care s-a folosit acest tip de intervenție chirurgicala. Viața pacientei de 21 de ani a fost salvata utilizandu-se pentru prima data atat in Spitalul Clinic…

- Procurorii au deschis luni, un dosar penal pentru omor, in cazul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce a fost publicat un articol in presa locala, in care o sursa a declarat sub protectia anonimatului ca ar fi ucis ca fost angajat al Sectiei ATI, atat el, dar si alte cadre medicale,…

- Doctorii de la un spital din Iași au efectuat o intervenție unica la nivel național. Este un eveniment special in medicina romaneasca. Echipa medicala de la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” au efectuat o operație pentru a extirpa o tumora medulara. Pacienta este o tanara in varsta…

- Ministerul Sanatatii prezinta noi date privind transferul pacientilor afectati in urma incendiului: 11 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Ioan” din Bucuresti; – 5 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti; – 6 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias”; – 4 pacienti…