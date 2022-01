În curând: Elevii se vor putea testa în școli, în fața profesorilor Elevii din școli vor putea fi testați din nou anti-coronavirus peste cel puțin 2-3 saptamani. Ministrul Educației spune ca pana atunci procedura de achiziție va fi deblocata și se vor cumpara din nou testele de saliva pentru elevi. O noutate va fi ca testele sa poata fi administrate de fiecare elev in parte, la școala, in fața profesorilor. „Pentru a consolida relevanța acestor teste, cel puțin pentru elevii de varsta mai mare – cel puțin gimnaziu și liceu – acestea ar putea fi autoadministrate de catre fiecare elev in școala sub supravegherea cadrului didactic care nu se implica in administrarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

