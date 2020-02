Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, șeful Consiliului Județean Timiș, s-a filmat astazi pe drumul care leaga Timișoara de aeroport pentru a face un anunț important, clipul fiind ulterior postat pe pagina sa de Facebook. Astfel, liderul CJ Timiș a declarat ca vor incepe lucrarile privind largirea la patru benzi a drumului…

- Sunt slabe șanse ca in anul 2021, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Culturala Europeana, turiștii sa poata vizita și Castelul Huniade, aflat chiar in centrul orașului. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a declarat ca de abia in luna martie expira termenul pentru depunerea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Calin Dobra, a declarat, luni, ca la Castelul Huniade din Timisoara, in care ar trebui sa functioneze Muzeul National al Banatului, ar putea incepe in acest an lucrarile de reabilitare care sa permita deschiderea partiala a acestuia pentru anul Capitalei…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat care este stadiul proiectului privind realizarea unui nou stadion modern la Timișoara. Astfel, potrivit șefului CJ Timiș, ieri au fost demarate masuratorile topografice, necesare pentru studiile de prefezabilitate, fezabilitate si alte…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, astazi, pe Facebook, ca au fost reluate procedurile cu scopul realizarii institutului oncologic din Timișoara, un proiect despre care se vorbește de ani intregi. Astfel, potrivit lui Calin Dobra, Direcția de Sanatate Publica Timiș a lansat…

- Calin Dobra presedintele Consiliului Judetean Timis a a anuntat ca institutia pe care o conduce are prevazuti bani pentru largirea drumului județean Timișoara(DN69) – Sanandrei. „Vin cu vești excelente legate de largirea la patru benzi a sectorului de drum județean Timișoara(DN69) – Sanandrei, tronson…

- Calin Dobra presedintele Consiliului Judetean Timis a a anuntat ca institutia pe care o conduce are prevazuti bani pentru largirea drumului județean Timișoara(DN69) – Sanandrei. „Vin cu vești excelente legate de largirea la patru benzi a sectorului de drum județean Timișoara(DN69) – Sanandrei, tronson…

- Social-democratii timiseni au avut joi o intalnire la care a participat si fostul lider al filialei judetene Sorin Grindeanu, exclus din PSD in 2017, informeaza Agerpres. Presedintele interimar al PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat ca social-democratii timiseni si-au exprimat sprijinul…