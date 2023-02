În curând, cancerul mamar ar putea fi depisat printr-o simplă amprentă digitală Cercetatorii britanici au conceput un test de depistare a cancerului mamar prin ampreunta digitala, care ar putea sa inlocuiasca in curand sau cel puțin sa compleze mamografia, o investigație radiologica, transmite ca m’interesse. Cancerul mamar este cel mai frecvent in Uniunea Europeana și SUA. In acest context sumbru, femeilor cu varste intre 40 și 75 de ani li se recomanda sa efectueze o mamografie, care permite detectarea anomaliilor in stadiu precoce. Dar aceasta investigație este asociata cu expunerea la radiații și cu un disconfort fizic. Potrivit unui studiu publicat la 1 februarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un recent studiu, publicat in revista ” Annals of Allergy Asthma&Immunology ”, subliniaza ca telefoanele mobile sunt veritabile adaposturi pentru particule virale și bacterii, dar și pentru alergeni. Studiile anterioare au aratat ca pe telefoanele mobile au fost depistate bacterii care pot amenința…

- Republica Moldova a cerut, luni, Uniunii Europene(UE) sa impuna sancțiuni impotriva oligarhilor moldoveni acuzati ca ajuta Moscova sa destabilizeze tara. ‘Nu este prima data cand Moldova se confrunta cu astfel de situatii, incepand de anul trecut”, a subliniat ministrul de externe moldovean Nicu Popescu,…

- In urmatoarele cel mult doua luni, subvarianta XBB.1.5, considereata extrem de contagioasa, va fi dominanta in Europa, anunța Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), precizeaza AFP. Potrivit ECDC, riscul este ”moderat pana la ridicat” in cazul persoanelor vulnerabile, respectiv cele…

- Covid-19 este inainte de toate o boala respiratorie, dar in cazul unor persoane care nu i-au supraviețuit cercetatorii americani au descoperit ca virusul era prezent in tot corpul: de la creier și ochi pana la testicule, transmite Futrura Sante. Covid-19 provoaca in principal simptome respiratorii.…

- Cheltuielile pentru alimente ale gospodariilor au crescut cu 6% intr-un interval de doi ani incheiat la sfarsitul lui 2021, la doi ani de la plecarea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, au constatat cercetarile Centrului pentru Performanta Economica (CEP) al London School of Economics,…

- Deși considerata inofensiva, țigara electronica poate deveni un dușman al danturii. Potrivit unui studiu recent, coordonat de profesori de la Tufts University School of Dental Medicine – SUA, consumatorii de țigari electronice se expun unui risc crescut de a avea carii. Studiul a fost publicat in Journal…