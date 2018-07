Stiri pe aceeasi tema

- La un an și jumatate de la incendiul care a distrus in proporție de 30% Școala Gimnaziala „Horn David” din Comandau, s-a ajuns la finalul procedurilor birocratice pentru reconstrucția acesteia, lucrarile urmand sa inceapa, in cel mai bun caz, la jumatatea lunii iulie. Guvernul Romaniei a alocat, la…

- Proiectul Consiliului Local Sfantu Gheorghe pentru renovarea Colegiului Național „Mihai Viteazul” a trecut de faza de eligibilitate, urmand sa se treaca la implementarea lui. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ieri, intr-o conferința de presa, ca proiectul depus de catre…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca, in opinia sa, Cartierul Orko, locuit exclusiv de romi, este „o bomba sociala cu ceas”, iar masurile luate de autoritatile locale nu sunt suficiente pentru a opri declansarea acesteia. Antal Arpad…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a anuntat joi ca va extinde programul „Initiere in sport”, lansat in toamna anului trecut cu scopul de a dezvolta sportul de masa. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Arena Sepsi, ca programul, in care au…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca autoritatile locale nu intentioneaza sa reduca numarul angajatilor societatii de salubritate si sa-i „inlocuiasca cu utilaje moderne”, desi acest lucru ar fi, probabil, mai rentabil din punct de…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa intoarcerea de la Bruxelles, ca, in opinia sa, statele din Europa Centrala si de Est vor fi principalele „perdante” ale perioadei bugetare europene 2021-2027, aratandu-se ingrijorat, printre…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca nu este „adeptul” parteneriatelor public-private, apreciind ca acestea ar putea fi, intr-un context legislativ „interpretabil”, niste „bombe cu ceas pentru autoritati”. „Fara sa generalizez, dar de foarte multe ori mi-e teama ca…

- A trecut la cele veșnice Ioan Garcea, tehnician, cetațean de onoare al comunitații romanești din Sfantu Gheorghe. S-a nascut la 24 decembrie 1935, in comuna Augustin, judetul Brasov, intr-o familie de gospodari fruntași romani, fiind nepotul vrednicului preot Ioan Garcea, autorul valoroasei lucrari…