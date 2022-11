În curând americanii vor trebui să scoată bani din buzunar dacă își doresc ca automobilele lor Mercedes-Benz să accelereze rapid! Conform unei știri de ultima ora postata pe blogul platformei cauțimașina.ro , in curand, americanii posesori de automobile Mercedes-Benz vor trebui sa plateasca o taxa lunara de 100 de dolari daca iși doresc ca mașinile lor sa accelereze rapid. Este vorba despre cele doua noi modele Mercedes-EQ EQE 350 și EQS 450 prevazute cu sisteme de accelerare care pot fi deblocate, scazand astfel timpul de accelerare cu o secunda. Compania Mercedes-Benz a facut publica informația dupa ce mai devreme, anul acesta, compania BMW a anunțat ca va introduce o taxa lunara pentru posesorii de automobile BMW care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii japonezi care au paricipat la Qatar - Ecuador 0-2, meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, au facut curațenie pe stadion la finalul meciului. Niponii prezenți pe arena Al Bayt la deschiderea Mondialului au fost suprinși cu saci uriași, in timp ce strangeau gunoiul. Japonezii au trecut…

- Fara nicio postare in mediul online, fara nici macar o informație oficiala, urmaritorii cantarețului au crezut ca acesta a ales sa paraseasca definitiv industria muzicala."Am avut o problema cu sinuzita asta ca mi se umflase capul și nu trecea la primele doua-trei tratamente de antibiotic. Am facut…

- In ultimii ani, tradiția campaniilor de Black Friday a fost preluata și de operatorii din turism din Romania, din dorința de a crește gradul de ocupare in perioadele mai puțin aglomerate sau solicitate de turiști, in special la capetele sau in afara sezonului. Potrivit unui studiu realizat de platforma…

- Chiar in ziua cand și-a dat demisia din funcția de ministru al Apararii Naționale, Vasile Dincu a semnat un ordin care da posibilitatea echipei de fotbal CSA Steaua București sa poata promova in Liga I. CSA Steaua București se poate asocia, cu avizul consultativ al Colegiului MApN cu terțe persoane…

- Giulia Anghelescu a oferit detalii din viața de familie. Vedeta este cunoscuta romanilor de ani buni, iar de o perioada a decis sa apara mai rar in lumina reflectoarelor. Fanii ei sunt incantați acum de noul proiect care vine cu amanunte despre relația ei de cuplu. Artista a marturisit ca l-a convins…

- Fanii lui Harry Potter au fost puternic marcați la vestea ca Robbie Coltrane a decedat. Actorul care l-a interpretat pe Hagrid in cele opt filme din povestea imaginata de J.K. Rowling a decedat la 14 octombrie 2022 intr-un spital din Larbert, Scoția. Presa a scris ca britanicul in varsta de 72 de ani…

- Fanii acționari din DDB nu au abandonat clubul din Liga a 2-a, iar luni au facut un anunț cu privire la echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare. DDB ar urma sa preia tot pachetul de acțiuni de la Dinamo, fara a mai fi implcați Dorin Șerdean și Nicolae Badea. “Am promis ca vom salva clubul și o vom face!…

- Președintele Joe Biden i-a atacat din nou pe susținatorii celui de-al Doilea Amendament in timpul discursului sau de miercuri din Pennsylvania, SUA, in care a anunțat noi planuri de interzicere a armelor de asalt la nivel national. Biden a venit in acest stat pentru a-și prezenta ultima sa agenda „O…