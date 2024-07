Titlul ar putea atrage atenția printr-o combinație de nume mari din peisajul politic romanesc: Mircea Geoana, Marcel Ciolacu, Victor Ponta și jurnalistul Marius Tuca. Insa ce a fost de fapt aceasta intalnire? O simpla aniversare sau o discuție cu substrat politic? Contextul intalnirii Pe 29 iulie, la un restaurant de top din București, Marius Tuca […] The post In culisele scenei politice: Mircea Geoana, Ciolacu, Ponta și Tuca la aceeași masa. Realitatea din spatele unei intalniri aparent banale appeared first on Puterea.ro .