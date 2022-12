Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cateva saptamani, presa rusa s-a luptat cu incertitudinea, deoarece Kremlinul nu a reușit sa semnaleze daca discursul anual al lui Putin in fața Adunarii Federale (ambele camere ale parlamentului) va avea loc. In cele din urma, acesta a fost anulat, scriu Andrei Soldatov și Irina Borogan intr-o…

- In pofida faptului ca a negat ca ar avea nevoie de mai mulți recruți, Kremlinul a demarat o campanie in forța pentru a-i incuraja pe ruși sa se inroleze in trupele trimise sa lupte in Ucraina.

- Seful gruparii paramilitare ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca "un fost general" din cadrul Corpului Puscasilor Marini americani face parte din aceasta armata privata ai carei recruti lupta in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. Omul de afaceri rus a declarat vineri ziarului…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, fondatorul gruparii de mercenari Wagner, recunoaște ca a intervenit și va „continua sa intervina” in alegerile din SUA. Aceste afirmatii au fost postate in preziua alegerilor americane de la jumatatea mandatului, drept raspuns la o solicitare din partea unui site de…

- Prin sugestia neintemeiata ca Ucraina pregatește un atac cu o așa-numita „bomba murdara” Kremlinul supune la test Occidentul, riscand sa provoace o confruntare nucleara, scrie The Atlantic.

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Retragerea Rusiei din orașul ucrainean Liman, in weekend, a starnit proteste de unde Kremlinul se aștepta mai puțin: in mass-media de stat care, timp de 24 de ore pe zi, prezinta razboiul Moscovei in termeni elogioși. Seria de pierderi militare jenante s

- "Sincer, ce avem de castigat daca ingenunchiem in fata lui Putin? Suntem in razboi cu Putin si nu suntem psihoterapeutii lui". a comentat Lauternbach pe contul sau de Twitter.Lauterbach a mers mult mai departe decat au facut-o alti membri ai guvernului german, care au evitat inclusiv sa defineasca in…