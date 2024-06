Stiri pe aceeasi tema

- Viața Oanei Radu s-a schimbat complet in ultimele luni, iar fanii vedetei au ocazia sa urmareasca toate etapele importante in show-ul ”In culisele celebritații”, in fiecare sambata, de la ora 19:30, pe Antena Stars! Pana atunci, iata cateva indicii despre ceea ce urmeaza pe micile ecrane!

- In ultima perioada, foarte multe schimbari au avut loc in televiziune, iar unele vedete și-au schimbat locul de munca. Daca Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au ales sa se intoarca la MasterChef și au semnat din nou cu PRO TV, iata ca nici Antenele nu stau degeaba. Dupa ce Geanina…

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 1 iunie 2024, a emisiunii „In culisele celebritații” a fost una speciala și asta pentru ca telespectatorii au putut vedea ce face Maria Constantin in viața de zi cu zi. Dar asta nu este tot! Robert Stoica ii pregatește o surpriza emoționanta soției sale. Cantareața…

- Noua serie de episoade o va aduce in atentia telespectatorilor pe Maria Constantin, asa cum este ea zi de zi, dincolo de scena si de evenimentele mondene, alaturi de familia si de prietenii ei.

- Poliția iraniana a oprit un concert de muzica techno in apropierea capitalei Teheran și a arestat 261 de oameni, 146 barbați, 115 femei, dintre care trei dintre ei sunt europeni, a transmis agenția de stat Fars, citata de portalul Iran Wire, care apare in exil, la Londra.Potrivit versiunii presei oficiale,…

- Georgiana Lobonț este una dintre cele mai indragite interprete de muzica de petrecere din Ardeal. Pe langa cantat, aceasta mai are și alta pasiune, mai puțin cunoscuta de fani. Artista iubește cu adevarat florile, dovada o fac și imaginile cu curtea casei din Dej in care artista locuiește, in care se…

- Cristina Spatar traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soțul sau, Vincențiu Mocanu. Artista este in culmea fericirii și duce o viața de lux, iar partenerul de viața are grija sa ii faca pe plac soției sale. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, Cristina Spatar a vorbit…

- Mircea Rednic, omul pe care Dinamo il va avea oponent in meciul decisiv pentru salvarea de la retrogradare, a promis ca va face tot ce-i sta in putința pentru a-i invinge pe „caini” in ultima etapa. Polițele antrenorului nu-l vizeaza doar pe Razvan Zavaleanu, „Puriul” vrea sa se razbune și pe Elias…