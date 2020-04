Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara,23 la București, 6la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj…

- Pana marti, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…

- Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…

- Aproape 100 de persoane – in carantina institutionalizata in centrele din Prahova V. Stoica Atat numarul persoanelor autoizolate la domiciliu, cat și cel al carantinaților era in creștere, ieri, la pranz, potrivit datelor furnizare de Instituția Prefectului Prahova. Conform purtatorului de cuvant Liliana…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Persoanele…

- Grupul de comunicare strategica a anunțat ca cel de-al 49-lea caz de coronavirus a fost confirmat la o femeie venita din Italia, aflata in carantina la Arad. „Cazul 49 este o femeie, de 45 de ani, venita din Italia, aflata in carantina in Arad”, a anunțat sursa citata. Dintre cei 49 de cetațeni care…

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 48 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele confirmate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus)…