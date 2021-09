Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii vor putea verifica online datele transmise de angajatori cu privire la contractul lor de munca, dupa ce va fi implementat viitorul Registru General de Evidenta a Salariatilor (REGES) online, proiect aprobat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, marti, Andreea…

- Președintele CJD, Corneliu Ștefan, a anunțat, ieri, in cadrul dezbaterii publice „Sanatate pentru Dambovița” ca a inițiat o solicitare de Post-ul PNRR: CJD a solicitat finanțare europeana pentru construcția unui nou spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Economie Amenzi in valoare de 80.000 lei aplicate de ITM, in cadrul a 35 de controale la angajatori din Teleorman septembrie 22, 2021 11:10 Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman a desfașurat acțiuni de informare și de control la angajatorii din județ, in conformitate cu obiectivele specifice…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul Mai bine de 400 de locuri de munca disponibile in Dambovița. Unde puteți depune CV-ul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In conformitate cu obiectivele specifice ale Inspecției Muncii și cu Planul de masuri realizat de Inspecția Muncii, in colaborare cu Post-ul Rezultatele controalelor ITM Dambovița la service-urile din județ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca desfașoara campania naționala de reducere a incidenței muncii nedeclarate și subdeclarata. Acțiunea are Post-ul Controale ITM Dambovița la societați din domeniul fabricarii produselor de brutarie și a produselor fainoase apare prima data in…

- Președintele USR PLUS Dambovița, deputatul Daniel Blaga, a reacționat pe pagina sa de facebook dupa demiterea ministrului Justiției, Stelian Ion. Post-ul “Noaptea ca hoții 2…” Reacția deputatului Daniel Blaga, dupa demiterea ministrului Justiției apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi Post-ul Cauți un job? Peste 250 de locuri de muna sunt dispobile in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .