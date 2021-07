Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș anunța ca programul de lucru cu publicul al Serviciului de Inmatriculari, pentru perioada urmatoare, va ramane in intervalul orar 08:00 – 15:30. Miercuri, 30 iunie, se vor prelua dosarele de inmatriculare pentru programarile din data de 23 iunie, iar joi, 1 iulie, pentru programarile…

- Prefectura Timiș a anunțat, miercuri, ca programul de lucru cu publicul al Serviciului de Inmatriculari, pentru perioada urmatoare, va ramane in intervalul orar 08:00-15:30. Joi, 24 iunie, se vor prelua dosarele de inmatriculare pentru programarile din data de 16 iunie, iar vineri, 25 iunie, pentru…

- Ancheta DGA a lasat Compartimentul de Inmatriculari din Timișoara intr-o criza de personal. Activitatea a fost data peste cap, au fost chemați polițiști din concediu și din alte județe. Prefectura Timiș a anunțat programul de preluare a dosarelor pentru zilele de joi și vineri. Primii la rand sunt cei…

- Prefectura Timiș a anunțat ca ghișeele Compartimentului de Inmatriculari se redeschid incepand de marți, 22 iunie. Dupa „șocul” de la inceputul saptamanii, cand noua agenți au fost arestați preventiv intr-o ancheta de corupție, programul serviciului a fost serios afectat, fiind facute eforturi pentru…

- La nivelul județului Timiș exista cateva vulnerabilitați, iar corupția este un flagel care trebuie prevenit, iar cand afecteaza sistemele publice trebuie activate mecanismele de control și de sancționare, a declarat, vineri, la Timișoara, ministrul de Interne Lucian Bode, care a avut o intalnire cu…

- Potrivit datelor oficiale puse la dispozitie de RECOM, numele lui Elif Razvan Dumitras figureaza in societatile comerciale Auto Kardinal Business SRL, Dumi amp; Dum Trans Logistic SRL si Strong Pitbull R.S. SRL, toate trei cu sediul social in localitatea Techirghiol, judetul Constanta.Organele de cercetare…

- Ancheta interna in cadrul Poliției Capitalei dupa ce un agent a fost gasit la un salon de cosmetica in timpul serviciului. Barbatul se programase la pensat, la un salon aflat pe raza altei secții, chiar in timpul misiunii, potrivit informațiilor Digi24. Descoperirea a fost facuta de șefii lui atunci…

- O tanara de 17 ani din Brasov si prietenul ei, de 23 de ani, din Olt, au fost retinuti ca principali suspecti in cazul uciderii unui barbat gasit plin de sange, injunghiat in piept, in fata unui bloc din municipiul Brasov, informeaza news.ro . Primele date din ancheta arata ca fata a postat online un…