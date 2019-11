În contextul protestelor, Chile este pe cale să renunțe la Constituția adoptată în vremea lui Pinochet Legislatorii din Chile au decis vineri sa organizeze un referendum în luna aprilie a anului viitor privind înlocuirea Constituției din vremea conducerii lui Pinochet, la cererea protestatarilor, care susțin ca modelul actual, vechi de zeci de ani, a dat naștere unor inegalitați profunde, scrie Reuters.



Decizia, luata în primele ore ale dimineții de vineri, a impulsionat piețele, care se aflau la pamânt. Peso-ul chilean și piața interna de capital au avut un salt semnificativ.



Pe fundalul protestelor care au început cu o luna în urma în…

Sursa articol: hotnews.ro

