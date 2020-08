Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a declarat joi ca este ingrijorat de un al doilea val de infectii cu coronavirus in Europa, subliniind ca guvernul de la Londra nu va ezita sa revina la masurile de carantina daca va fi necesar pentru a asigura securitatea sanitara in Marea Britanie, informeaza…

- Ministrul adjunct pentru protectia civila si gestionarea crizelor din Grecia, Nikos Hardalias, a declarat, sambata, ca pasagerii care ajung in Grecia cu avionul din Bulgaria si Romania trebuie sa prezinte dovada oficiala a unui test negativ pentru COVID-19, informeaza agentia elena de presa ANA. Decizia…

- Ministrul Sanatatii din Spania a anuntat ca tara a revizuit numarul deceselor cauzate de COVID-19, astfel ca numarul deceselor a scazut cu aproximativ 2.000 fiind situat la 26.834, dupa ce au fost analizate datele venite din regiuni.Si numarul persoanelor infectate a fost revizuit, relateaza Reuters…

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, în aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Luna…

- Miliardarul George Soros a avertizat vineri ca Uniunea Europeana ar putea sa se divizeze in contextul pandemiei de coronavirus, daca blocul comunitar nu va emite obligatiuni perpetue pentru a ajuta statele membre cu probleme, precum Italia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Soros, 89 de ani,…

- Hotelurile din Antalya, o statiune turceasca de la tarmul Marii Mediterane, au inceput pregatirile pentru debutul sezonului estival 2020 prin adaptarea unitatilor de cazare la o serie de masuri suplimentare de sanatate si igiena impotriva noului coronavirus, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu,…

- Numarul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus in Spania a atins marti cel scazut nivel din ultimele doua luni, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 594 de contaminari, iar bilantul a crescut la 228.030 de cazuri de la inceputul…

- In vreme ce in Romania prețurile cresc de fiecare sarbatoare, cand apar produse de sezon sau cand se scumpesc carburanții, in alte țari acestea scad. E și situația din timpul pandemiei, cand prețurile alimentelor au scazut. Firește, nu in Romania. Indicele global al preturilor la produsele alimentare…