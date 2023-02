Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia in urmatoarele luni, pentru o intalnire cu omologul sau, Vladimir Putin, in contextul in care Beijingul a elaborat un plan de pace si vrea contacte cu toate partile pentru oprirea razboiului din Ucraina. Fii la curent…

- Washingtonul a avertizat in weekend ca Beijingul ia in calcul sa ofere Moscovei arme și muniție. Un astfel de gest ar schimba natura razboiului, transformandu-l intr-o confruntare globala, care ar implica toate cele trei mari puteri militare ale lumii și pe partenerii lor, scrie New York Times . Șefii…

- Un avion de lupta al SUA a doborat vineri (10 februarie) un obiect de la mare altitudine deasupra statului Alaska de marimea unei mașini mici, la ordinul președintelui Joe Biden, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, potrivit Reuters. Kirby a spus reporterilor ca multe detalii nu…

- Cateva evenimente geopolitice recente au declanșat vechea intrebare daca hegemonia dolarului american ca moneda de rezerva a lumii este in pericol? Sunt unii pretendenți care vor tronul bancnotei verzi, insa analiștii considera ca dolarul va ramane in continuare regele tranzacțiilor globale și va…

- Explicația specialișilor este ca perioada prelungita de temperaturi ridicate a fost unul din principalele motive ale acestei scaderi. Chiar daca un val de frig este prognozat pentru aceasta saptamana in Europa, este foarte posibil sa fie unul scurt si insuficient de puternic pentru a reduce stocurile…

- Presedintele Joe Biden i-a spus vineri prim-ministrului japonez Fumio Kishida ca Statele Unite sunt "pe deplin, temeinic, complet" angajate in apararea Japoniei si a laudat consolidarea securitatii de catre Tokyo, spunand ca cele doua tari nu au fost niciodata mai apropiate, transmite Reuters. Kishida…

- Irakul a anuntat ca a incasat peste 115 miliarde de dolari din vanzarea de petrol, in 2022, o cifra care indica faptul ca tara avanseaza in recuperarea pozitiei sale pe piata, dupa ani de regres din cauza crizelor politice si a coruptiei, scrie agentia EFE, informeaza AGERPRES . Intr-un comunicat, ministrul…

- Invazia trupelor lui Vladimir Putin in Ucraina a pus capat reconcilierii de dupa razboiul rece dintre Rusia și Occident. Rivalitațile dintre SUA și China s-au intensificat, pe masura ce Beijingul și-a sporit presiunea militara asupra Taiwanului, iar Washingtonul a inasprit controalele asupra exporturilor…