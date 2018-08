Dupa ce conducerea Petrolului a amenintat cu “relocarea partidelor de pe teren propriu pe alt stadion decat Ilie Oana din cauza problemelor legate de spatiile publicitare, administratorul arenei a emis, la randul sau, un comunicat “raspuns” cu privire la acest subiect! Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a facut urmatoarele precizari, pentru a se apara in cazul, mai degraba ilogic, in care doua firme detin drepturile de publicitate pe stadion, in unele spatii, in timpul unor evenimente pentru care arena este inchiriata de o structura sportiva „terta“ – aici vezi cazul Petrolul 52. “Una dintre obligatiile…