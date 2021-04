Stiri pe aceeasi tema

- In urma Hotararii nr. 43, din 24 martie 2021, a Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj, in comuna Bonțida se impun restricții noi, din pricina ratei de infectare, care a depașit 3 infectari la mia de locuitori, fiind de 5,17.Astfel, comuna Bonțida trece in scenariul roșu.Se impun…

- DOCUMENT| CARANTINA se PRELUNGEȘTE cu 7 zile, in satul Biia din comuna Șona, incepand de MIERCURI, ora 00:00. RESTRICȚII stabilite de CJSU Alba Avand in vedere situația epidemiologica, generata de noul coronavirus, din comuna Șona, unde rata de infectare este de 8,91/1000 de locuitori, Comitetul Județean…

- Carantina zonala pentru comuna Recea, aflata in vecinatatea municipiului Baia Mare, a fost prelungita cu inca sapte zile, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Potrivit acestuia, a fost primit ordinul sefului Departamentului…

- Cele trei scoli si cele trei gradinite din comuna Havarna vor fi redeschise, incepand de vineri, dupa ce localitatea Havarna va iesi, joi, la ora 21,00, din carantina. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Botosani a decis, joi, ridicarea masurii carantinarii zonale a localitatii Havarna,…

- Se poate ca o comuna sa fie in același timp și in scenariul roșu și in cel galben? Da, in republica mereu surprinzatoare Romanica, orice este posibil. Joi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca in comuna Magura incidența este de peste 3 la mie, deci se impun masurile de rigoare pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis introducerea unor restrictii in comuna Lechinta si relaxarea restrictiilor in comuna Milas, aplicarea acestora incepand de luni, 8 februarie, relateaza News.ro. „Conform Hotararii C.J.S.U 26/04.02.2021, se introduc…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis in sedinta de luni masuri pentru domeniile HoReCa, cultural si divertisment, in functie de rata de incidenta COVID-19 din localitati.

- Este oficial! Restaurantele se deschid in interior in municipiul Dej, dupa ce rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori a ramas sub 3. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a aprobat, in aceasta seara, Hotararea nr. 1/10.01.2021 care prevede, printre altele, ca: ”In…