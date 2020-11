În comuna Bistra se lucrează la drumurile comunale, sătești și rețeaua stradală In comuna Bistra se lucreaza la reparații drumuri comunale, satești și la rețeaua stradala. Lucrarile de intreținere a acestor drumuri sunt necesare in fiecare an datorita factorilor climaterici și a traficului rutier care degradeaza carosabilul. Lucrarile la aceste drumuri care se afla in administrarea Primariei și a Consiliului Local Bistra constau in profilari, realizari de rigole, scurgeri, pietruire a drumurilor cu piatra concasata și compactata etc. „Aceste drumuri trebuie aduse la o stare normala de exploatare și care sa asigure confortul și siguranța circulației. Ordinea de execuție a… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

