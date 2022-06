Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa trei ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a anunțat ca separarea va avea loc la notar și ca s-a saturat de certurile cu partenerul de viața. S-au indragostit in timp ce participau la „Ferma”, show-ul de la PRO TV, iar cand s-au intors acasa au decis…

- Brigitte și Florin Pastrama știu cum sa profite de timpul lor liber! Cei doi soți au fost surprinși de paparazzii SpyNews la o terasa exclusivista din Capitala, bineințeles, și in compania fiicei vedetei. Ei bine insa, ceea ce a atras atenția tuturor a fost, de fapt, gesturile stanjenitoare pe care…

- Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut in cadrul unui show de televiziune și de atunci formeaza un cuplu de 2 ani. Cei doi au avut și momente dificile ca orice cuplu, dar au reușit sa iși rezolve probleme in așa fel incat sa nu ajunga la desparțire. Vedeta a povestit și despre nunta cu actorul…

- Compania rusa Kaspersky Lab, unul dintre liderii mondiali ai pieței de produse antivirus, a reacționat miercuri fața de proiectul de lege prezentat in premiera de HotNews.ro prin care Guvernul vrea sa interzica soluțiile antivirus rusești din toate instituțiile publice. Compania spune ca este dispusa…

- Compania a incheiat 3438 contracte de achizitii publice in valoare totala de 1.728.909,49 lei. Insolventa societatii comerciale Lavranson SRL, cu sediul social in Constanta, merge mai departe la Tribunalul Constanta Instanta a stabilit un nou termen in cauza, respectiv 14 mai 2022. Judecator sindic…

- Acordul reprezinta un moment crucial pentru compania cu o istorie de 16 ani, care a devenit una dintre cele mai influente piete publice din lume si care acum se confrunta cu o serie de probleme. Discutiile despre acest acord, care saptamana trecuta parea incert s-au accelerat in weekend, dupa ce Musk…

- Ramasa ”Zana surprizelor” in aceepțiunea sociala, Andreea Marin nu a reușit sa faca minuni la capitolul finanțelor. Cunoscuta vedeta și-a deschis o noua afacere cu credit bancar. Cu multe proiecte in derulare (desfașoara mai multe campanii in online), vedeta a reușit sa deschisa propriul studio de producție…

- Ieri Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au stat fața in fața, la Judecatoria Buftea, pentru prima oara dupa ce antrenorul de fotbal și-a anunțat intenția de a divorța. Se pare ca procesul va fi unul de durata, cei doi necazand de actord la notar asupra partajului, unul cu sume substanțiale, dupa…