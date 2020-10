În colţurile tenebroase ale ignoranţei înfloreşte pseudoştiinţa Intre randurile frumos aranjate ale publicatiilor tiparite sau online si ale postarilor cu un limbaj fortat savant al „retelelor de socializare" isi camufleaza capatana diforma unul dintre cei mai perfizi inamici ai omului modern. Perfid si lacom, insinuos si paralizant, acest inamic ii incanta inteligenta si ii hraneste cu o tenacitate neostoita multumirea de sine si nesfarsita tendinta la economie de gandire si de actiune. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castravetele amar (Momordica charantia) este folosit de sute de ani ca aliment și medicament. Are un gust amar, specific numelui. Inflorește in circa 30 de zile și produce fructe mature la 50 de zile. Castravetele amar face parte din meniul zilnic al popoarelor nepaleze, care il folosesc ca remediu…

- De mai bine de trei ani, Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru traiesc parca cea mai frumoasa perioada a vieții lor, cei doi actori facand echipa nu doar acasa, ci și la teatru, locul in care s-au descoperit unul pe celalalt. Atunci cand se afișeaza impreuna, celebrul actor pare ca un adolescent indragostit…

- Șeful celor de la Rangers a explicat de ce nu-l va face fericit Ianis Hagi daca-și va ridica nivelul de joc doar în meciurile din competițiile europene ale sezonului. Fotbalistul pare a reveni în cea mai buna forma. El a oferit doua pase decisive în victoria concludenta a lui Glasgow…

- Livrarea vaccinului pentru coronavirus la nivel mondial va fi "cea mai mare provocare din istoria transporturilor", potrivit industriei aeronautice, citate de BBC. Ar fi nevoie de aproximativ 8.000 de aeronave Boeing 747 "Jumbo Jet", a anunțat Asociația Internaționala pentru Transport Aerian (IATA).…

- Oaspeti de vaza in DobrogeaNeindoielnic, regele Ferdinand I ramane o personalitate emblematica a istoriei Romaniei moderne, care a influentat si determinat fundamental evolutia societatii romanesti la inceputul secolului al XX lea.Pasionat in special de botanica, filatelie si vanatoare si mare iubitor…

- Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Merei in timp efectuau acțiuni in vederea respectarii masurilor de protecție individuala, au depistat pe raza localitații Stalpu, un barbat in varsta de 42 de ani din Patarlagele care transporta o cantitate de aproximativ 9 mc de material lemnos.

- Ziarul Unirea Weekend negru pe șoselele din Romania: Trei accidente mortale din cauza vitezei, neatenției sau ignoranței In aceasta sambata, au avut loc patru accidente cumplite pe șoselele din Romania, patru persoane și-au pierdut viața in evenimente rutiere diferite. Un barbat a decedat in urma unui…

- Vreti o gradina plina de culoare luni la rand? Exista flori care infloresc toata vara, chiar si toamna, si ne bucura privirile timp indelungat. Iata cateva dintre ele. Trandafirul Trandafirul ramane regele gradinii. Inflorește abundent, dar trebuie sa taiati florile trecute pentru a asigura o noua inflorire.…