În coaliţie se discută renegocierea PNRR în contextul crizei alimentare, dar şi al necesităţii independenţei energetice Discutiile privind introducerea capitolului referitor la irigatii in PNRR se impun din cauza crizei alimentare de la nivel mondial pe care o poate genera razboiul din Ucraina. Introducerea irigatiilor in PNRR este sustinuta in egala masura de PNL si de PSD. Un alt subiect pentru care se doreste renegocierea este cel legat de independenta energetica, urmand sa fie solicitati mai multi bani pentru exploatarea de gaze si energie verde. De asemenea, liderii coalitiei vor extinderea listei spitalelor care ar urma sa beneficieze de finantarile din PNRR. In total, este vorba de 25 spitale noi care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

